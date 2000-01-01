أكد وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، على أن "شرارة واحدة تكفي لاندلاع الاحتجاجات من جديد".

ورفض فضلي في مقابلة له مع صحيفة "إيران" الحكومية ربط الاحتجاجات بالخارج وقال إن التحقيقات التي أجرتها الحكومة حول الاحتجاجات لم تحركها جهات خارجية.

وأشار وزير الداخلية الإيراني إلى أن أسباب الاحتجاجات لا تزال قائمة وتتمثل في عدم وجود رضا شعبي عن النظام في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية".

كما لفت إلى أن أكثر من 60% من المحتجين كانوا من الطبقة العاملة حيث بلغت جموع المحتجين حوالي 100 ألف، بينما يشكك ناشطون في صحة هذه الأرقام ويقول إن الحكومة تقلل منها بهدف تحجيم أعداد المتظاهرين.

ودعا الوزير الإيراني إلى أخذ العبرة من الاحتجاجات واحترام مطالب الناس، كاشفا أنه خلال الاحتجاجات جرح 900 عنصر من قوى الأمن الداخلي خلال المظاهرات في 100 مدينة حيث حدثت مواجهات في 42 مدينة، حسب قوله.

وأضاف أن الاحتجاجات امتدت إلى مدن ونواحي ربما لم يسمع كثيرون بأسمائها قبل تلك الأحداث.