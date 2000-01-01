رصد ناشط روهينغي حجم الدمار الذي حل بسوق شعبي للمسلمين الروهينغيا في أراكان بعد أن قضت الحملة العسكرية على كامل السوق وأزالت كل ما فيه من المحلات التجارية.

وقال الناشط : "إن سوق بولي بازار الشهير لدى المسلمين الروهينغيا في مدينة منغدو شمالي ولاية أركان أزيل بالكامل خلال الحملة العسكرية التي شنتها قوات الأمن في أغسطس الماضي وأحرق ما يزيد على 600 محل تجاري كانت تحتوي على بضائع بآلاف الدولارات".

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره الناشط دمارا هائلا في السوق على مد البصر وقد أحرقت المحلات التجارية وأزيل بعضها بالجرافات.