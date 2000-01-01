لقي 50 شخصاً على الأقل حتفهم اليوم الاثنين في تحطم طائرة بنغالية كانت تحمل 71 شخصاً، أثناء هبوطها في أحد مطارات نيبال.

وقال مسؤول في المطار : إن طائرة ركاب من بنغلاديش سقطت أثناء هبوطها في مطار كاتماندو بنيبال، مؤكداً "إنقاذ 17 من بين 67 راكباً كانوا على متن الطائرة"، وذلك وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال جوكول بهانداري المتحدث باسم الجيش : إنه تم انتشال 50 جثة حتى الآن، وإنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص من وسط الحطام المشتعل للطائرة، مشيراً إلى أن هناك 9 مفقودين.

والطائرة من صنع شركة بومباردير وهي من طراز (كيو400). وقد اشتعلت فيها ألسنة اللهب وتوقفت في حقل قريب من مدرج مطار تريبهوان الدولي.

وقال المتحدث باسم المطار، بيريندا براساد شيريستا: "نحاول إخماد الحريق وننتظر التفاصيل".

ونقلت صحيفة "كاتماندو بوست"، عن مصدر في المطار، قوله : إن طائرة تابعة لشركة الطيران البنغالية الخاصة "يو إس-بانغلا" قد تحطمت قرب المطار الدولي في كاتماندو، مؤكدة أن الطائرة سقطت على ملعب لكرة القدم شرق المطار، وشبت فيها النيران بعد سقوطها، ولم ترد حتى الآن تصريحات رسمية حول عدد ضحايا الحادث.

وأفادت بيانات بموقع "فلايت رادار 24" أن عمر الطائرة 17 عاماً. وذكر الموقع أن الطائرة انخفضت إلى ارتفاع 1341 متراً تقريباً (4400 قدم) ثم ارتفعت إلى حوالي 2011 متراً (6600 قدم) ثم حدث الاصطدام بعد ذلك بدقيقتين.

وكانت نيبال شهدت في عام 2016 سقوط طائرة صغيرة على متنها 21 شخصاً، بنيهم أجنبيان، قرب مطار كاتماندو غربي البلاد.