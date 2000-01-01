أصيب ثمانية فلسطينيين بالرصاص الحي وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على مدخل البيرة الشمالي برام الله .

وأفادت وزارة الصحة، بأن ثمانية مواطنين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله جراء إصابتهم بأعيرة حية، أحدهم حالته خطيرة جراء إصابته بعيار حي في الرأس.

واندلعت المواجهات عقب وصول مسيرة طلابية، انطلقت من وسط مدينة رام الله، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة، احتجاجاً على اعتقال "مستعربين" من قوات الاحتلال، رئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني، الأربعاء الماضي، من حرم جامعة بير زيت.

وأفاد شهود عيان، بأن الشبان رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة، فيما أطلقت تلك القوات الأعيرة النارية والمعدنية والقنابل المسيلة للدموع تجاه التظاهرة ما أدى لوقوع الإصابات.

كما اعتدت قوات الاحتلال على طواقم الإسعاف ومنعتها من تأدية واجبها في إسعاف المصابين.