وجهت مجموعة من نساء الغوطة الشرقية بريف دمشق، رسالة مؤثرة إلى الدول العربية والإسلامية؛ إذ أكدن أنهن لن ينتظرن روسيا و”نظام الأسد” يهتك أعراضهن بسبب الحملة العسكرية الشرسة التي تتعرض لها المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو بثه ما يسمى بالمكتب الإعلامي لـ”حي جوبر” الدمشقي على قناته بموقع “يوتيوب” مجموعة من نساء الغوطة وهن يحملن السلاح، وقد انتفضن لصد العدوان الروسي عليهن بالتنسيق مع “نظام الأسد”.

وقالت متحدثة في الفيديو: “نحن نساء الغوطة الشرقية، خرجنا لمساندة رجالنا في الحرب، لا نزال تحت جميع أنواع القصف لمدة 20 يوماً، ونناشد الجميع بأن يهبوا لإنقاذنا، بلدنا غالية، وهي عرضنا، فلن ننتظر حتى تضيع الغوطة”.

وأضاف: “لقد انتفضنا تحت (الله أكبر)، وإذا هبَّ الشعب السوري جميعه، سنسقط (نظام الأسد)، ونطالب أي شخص يستطيع حمل السلاح بأن يخرج معنا، وأقول للنظام لن نرحل في (الباصات الخضر)”.

يشار إلى أن الغوطة الشرقية، تتعرَّض منذ أكثر من شهر لحملة عسكرية شرسة من “نظام الأسد” وروسيا استخدم فيها الطرفان جميع أنواع الأسلحة بما فيها الغازات السامة؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني وإصابة آلاف آخرين.

وبحسب محللين سوريين، فإن “نظام الأسد” وروسيا، يعملان على تهجير نصف مليون سوري إلى الشمال السوري على الحدود مع تركيا، لتأمين “بشار” داخل قصره في قلب دمشق .