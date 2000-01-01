تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أحد رموز ما يُعرف بالتيار الشيرازي الشيعي،حسين الشيرازي ينتقد فيها نظام ولاية الفقيه ويشبه خامنئي بــ"فرعون" .

وجاء في تصريحات الشيرازي : "الآن عندما يريدون (النظام الإيراني)، يطيحون حظ شخص ماذا يفعلون؟ يقولون إن هذا ضد ولاية الفقيه، الشيخ الأنصاري كان ضد ولاية الفقيه".

وأضاف: "ولاية الفقيه كأن "ربكم الأعلى" وليس شيئاً ثانياً , هذه البلاد الآن قائمة على هذا المفهوم، بقضها وقضيضها".

وتابع قائلاً: "لا يمكن المساس بولاية الفقيه حتى بشكل سؤال ولو كان الشيخ الأنصاري سينزلونه، الفرد يقول "أنا ربكم الأعلى" يعني أنت عبد، فكيف يكون هذا طريقة مثلى؟ ولاية الفقيه، يعني أنت عبد . وقد قيلت بالنص: حدود ولاية الفقيه في حدود ولاية الله، قيلت ونقلتها كل الصحف، وفي حدود ولاية رسول الله، يعني شنو؟ عبيد، فرعون كان يتحدث بها".

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت منذ يومين حسين الشيرازي رابطةً بينه وبين الاحتجاجات التي استهدفت السفارة الإيرانية لدى بريطانيا واعتلاء محتجين مبناها بلندن .

والجمعة الماضي، تعرضت السفارة الإيرانية في لندن للاعتداء من قِبل أتباع الشيرازي، الذين أنزلوا العَلم الإيراني من على إحدى شرفات مبنى السفارة واستبدلوا به أعلام "الشيرازية".

واستنكرت العديد من الهيئات الدينية بكربلاء، في بيانات متتالية، إقدام السلطات الإيرانية على اعتقال الشيرازي، مطالبةً بالإفراج عنه وتقديم وثيقة اعتذار إلى المرجعية الشيرازية والتعهد بعدم التعرض له في الأيام المقبلة.

يُذكر أن ولاية الفقيه تعتبر الأساس العقائدي للدولة الإيرانية، وهي النظرية التي تسمح للمرشد، علي خامنئي، بامتلاك سلطة واسعة .