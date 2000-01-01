للمرة الأولى استخدم الاحتلال الصهيوني، يوم الجمعة الماضي، طائرة بدون طيار لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين على حدود قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في جيش الاحتلال، أن استخدام طائرات بدون طيار لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع "ما زال في مرحلة تجريبية ولم يدخل حيز العمل", على حد قولها.

وأشارت المصادر، إلى أن "استخدام الطائرات بدون طيار يسمح للجيش بالسيطرة على المتظاهرين من مسافة آمنة", على حد وصفها.

من جهتها فقد لفتت الإذاعة الصهيونية إلى أن الطائرة رباعية المراوح.

وأضافت "من المحتمل أن يتم مستقبلا تزويد قوات حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية بهذه الطائرات".

ويستخدم جيش الاحتلال عادةً الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لمواجهة احتجاجات الفلسطينيين.