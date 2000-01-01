اعترف وزير الدفاع الأمريكي ضمنا بعدم إمكانية تحقيق نصر عسكري في أفغانستان بعد أكثر من عقد ونصف من الحرب.

وقال جيمس ماتيس، إنه يعتقد أن النصر في أفغانستان، ما يزال ممكنًا؛ ليس بالضرورة أن يكون على الأرض، لكن من خلال تسهيل عملية مصالحة حركة طالبان مع الحكومة الأفغانية.

جاء ذلك لدى وصوله للعاصمة الأفغانية كابل، في زيارة غير معلنة، صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن ماتيس، قوله إن سيجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، وكبار القياديين الأمريكيين.

ولفتت الوكالة، إلى أن ماتيس، أدلى بتصريحاته بعد فترة وجيزة من وصوله كابل، حيث تم اتخاذ تدابير أمنية عالية، كما لم يسمح للصحفيين المرافقين له بنشر أي تصريحات له إلا بعد مغادرته مطار كابل، إلى مقر التحالف العسكري الذي تقوده أمريكا.

وقال ماتيس، "إننا نتطلع لتحقيق نصر في أفغانستان.. ليس نصرًا عسكريًا، وإنما سيكون مصالحة سياسية مع طالبان".