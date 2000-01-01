قالت وزارة الداخلية الفلسطينية (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن انفجارا قد وقع أثناء مرور الموكب الذي يقلّ رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله والوفد المرافق له، عقب وصولهم للقطاع، في منطقة بيت حانون (شمالاً).

وقال إياد البزم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان: " انفجار وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، لم يسفر عن إصابات".

وذكر البزم أن "الموكب استمر في طريقه لاستكمال افتتاح محطة تحلية المياه شمالي القطاع".

وأكد أن الأجهزة الأمنية بغزة تحقق في أسباب الانفجار.