دعا متحدث الحكومة، نائب رئيس الوزراء التركي، بكر بوزداغ، الحكومة الألمانية للقبض على منفذي الهجمات على المساجد والأتراك في أراضيها وتقديمهم للعدالة وضمان معاقبتهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوزداغ، أمس الاثنين عقب اجتماع للحكومة، في العاصمة أنقرة.

وأشار بوزداغ إلى استدعاء الخارجية التركية، الاثنين، السفير الألماني في أنقرة، وتقديمها له التحذيرات اللازمة وتسلميه مذكرة رسمية باليد.

وبيّن أن تركيا ستواصل متابعة المجريات في ألمانيا عن كثب.

وارتفعت في الفترة الأخيرة وتيرة الهجمات التي تستهدف المساجد ودور العبادة الإسلامية في ألمانيا، سواء بوضع رؤوس خنازير في حرمها، أو تلطيخها بالقاذورات، أو إضرام النيران فيها ليلا.