اعتقلت السلطات في بنغلاديش نائب أمير الجماعة الإسلامية مجيب الرحمن.

ونشرت صحيفة "دكا تريبيون" أن السلطات أوقفت 10 من قيادي الجماعة بينهم مجيب الرحمن، صباح أمس الاثنين، في حي "هتمخا" في مدينة راجشاهي غربي بنغلاديش.

وصرح المسؤول الأمني الأمين حسين، بأن رجال الأمن داهموا أحد المباني بعد تلقيهم بلاغا بعقد مسؤولي الجماعة اجتماعا سريا فيه, على حد قوله .

وأضاف أن مسؤولي الجماعة الموقوفين قالوا إنهم اجتمعوا لمناقشة الانتخابات المحلية الوشيكة، وأشار إلى أن التحقيقات معهم ما تزال مستمرة.