أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أحد مراكزه الحدودية في منطقة سراوان في سيستان وبلوشستان تعرض لهجوم أسفر عن مقتل المهاجم وجرح اثنين من قوات الباسيج.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء، بيانا لمركز قدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني بأن مجموعة من المسلحين حاولوا مساء يوم الأحد الهجوم على أحد مراكز الحرس الثوري في مدينة سراوان الحدودية في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقال الحرس الثوري,أن قواته قد صدت الهجوم لكن أحد المهاجمين فجر سترته المفخخة ما أنتج عن مقتله وإصابة اثنين من قوات الباسيج.