أعلن رشيد نكّاز رجل الأعمال الجزائري، أنه سيقوم بتسديد جميع غرامات النقاب المفروضة على المسلمات في الدول الأوروبية، التي تحظر النقاب وتفرض غرامات على المنقبات.

وقام “نكّاز” بتسديد 1538 غرامة مفروضة على المسلمات لارتدائهن النقاب في فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، والنمسا وألمانيا، مخصصاً مليون يورو لذلك، وأكد أنه يعتزم تسديدها في الدنمارك.

وعبر الجزائري عن سعادته بتفاعل العالم بأكمله مع هذه البادرة، مشيرا إلى أنه سيواصل هذا “العمل الخيري” في المستقبل.

وقال نكاز في تصريح لموقع “أوروبا 1” الفرنسي، “عندما أرى أن الحكومة الفرنسية تنتهك حريات المواطنين، أقوم فورا بإخراج دفتر الشيكات الخاص بي”، وتابع قائلا ” وصلت لأول غرامة لسيدة عوقبت في مدينة كان وقمت بدفعها”.