لقي 25 شخصا مصرعهم في هجمات مسلحة نفذها مسلحون مجهولون بإقليم "بلاتو" وسط نيجيريا، الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن 25 شخصا قتلوا في هجمات مسلحة على قريتي "كورا" و "باسا" في إقليم "بلاتو".

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية ماتياس تيوبيف، في بيان: إن من بين القتلى 3 أطفال و3 نساء.

وأوضح أن مسلحين مجهولين نفذوا الهجمات، مشيرا إلى فتح تحقيقات حول الهجمات.

وتشهد المنطقة من حين لآخر، اشتباكات عنيفة بين المزارعين والرعاة، آخرها كانت قبل يومين، حيث قتل خلالها 16 شخصا.