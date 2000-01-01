أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن إقالة وزير خارجيته، ريكس تيلرسون، وتعيين مدير الاستخبارات المركزية مايك بومبيو، خلفاً له. كما كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن أقال مساعده الخاص بالبيت الأبيض "جون ماكنتي"، أمس الاثنين.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم: "مايك بومبيو، مدير الاستخبارات، سيصبح وزير الخارجية الجديد. سيقوم بعمل رائع! شكرًا لريكس تيلرسون على خدمته!".

وأضاف في ذات التغريدة: "جينا هاسبل ستصبح مدير الاستخبارات المركزية الجديدة، وهي أول امرأة تختار لهذا المنصب. تهانينا للجميع!".

وكانت هاسبل تشغل منصب نائب مدير الاستخبارات (سي آي إيه) منذ فبراير 2017.

وفي وقت لاحق، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس، دونالد ترامب، أقال مساعده الخاص بالبيت الأبيض "جون ماكنتي"، أمس الاثنين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول (لم تسمه)، قوله، اليوم: إن ترامب أقال مساعده الخاص بسبب قضايا أمنية؛ "لم يتم تحديدها".

واليوم، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي، التعليق على إقالة "ماكنتي"، وقالت: "نحن لا نعلق على القضايا الشخصية"، دون مزيد من التوضيح.

من جهتها، أعلنت حملة ترامب لرئاسيات عام 2020، تعيين ماكنتي مستشارًا للحملة.