أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة تمكنت من نزع أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة، زرعها الحوثيون، في مناطق الساحل الغربي لليمن، خلال ثمانية أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن خبير ألغام يعمل ضمن الفرق الهندسية التابعة للقوات الإماراتية، قوله إن" الفرق الهندسية نزعت وفجرت أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة خلال الأشهر الثمانية الماضية، حتى فبراير/ شباط الماضي، من مختلف مناطق جبهة الساحل الغربي لليمن".

وأضاف المصدر، أنه "مؤخرا تم تدريب 65 يمنياً متطوعاً على تطهير الألغام، وأن جميعهم يعملون مع المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية".

وتحدث عن أن "90% من الألغام التي تم نزعها، إيرانية الصنع ومقلّدة عن لغم روسي.

وأوضح أن "عملية نزع الألغام الحوثية وتفجيرها تتم في مناطق آمنة، وفق أفضل الممارسات العالمية".

وتابع "لاحظنا أن الحوثيين تعمّدوا زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية دون مراعاة للمدنيين".