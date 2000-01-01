قتل 10 رجال أمن على الأقل، اليوم الأربعاء، في هجوم استهدف نقطة تفتيش، في ولاية فرح، غربي أفغانستان.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن عضو المجلس الإقليمي للولاية، عبد الصمد صالحي، إنّ "4 من جهاز المخابرات، و6 آخرين من قوات الشرطة قتلوا في الهجوم".

وأضاف بالقول "حركة طالبان تبنت الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، قرب مدينة فرح".

يشار إلى أن هجوم اليوم، هو الرابع الذي يستهدف قوات أمنية في ولاية فرح خلال أسبوع واحد.

وأمس، أعلن فريد بختوار، رئيس المجلس الإقليمي لولاية فرح، مقتل 5 عناصر شرطة في هجوم مسلح.