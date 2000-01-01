قررت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، حذف صفحة حركة "بريطانيا أولا" اليمينية المعادية للإسلام. كما حذفت الشركة صفحتي زعيم الحركة بول غولدينغ ونائبته جايدا فرانسن.

وقالت الشركة في بيان: إن تلك الحركة "انتهكت مرارا معايير مجتمعها".

وأضافت أن "قرارها بحذف صفحات الحركة المتطرفة جاء بعد أن تجاهلت تحذيرا نهائيا يتعلق بنشر مواد تنتهك معايير المجتمع"، بحسب "بي بي سي".

وأوضحت أنه "لن يتم السماح للحركة بإنشاء صفحات بديلة".

ولفت البيان إلى أنه "يمكن للناس التعبير عن آراء قوية ومثيرة للجدل لكن دون الحاجة إلى الإساءة للآخرين على أساس هويتهم".

وكانت الحركة قد نشرت عدة صور ومقاطع مصورة مسيئة للمسلمين في الفترة الأخيرة، بينها صورة جمعت قادتها ومذيلة بتعليق "أنتمي للإسلاموفوبيا وأفتخر"، وصورة أخرى تقارن المهاجرين المسلمين بالحيوانات، إلى جانب نشر العديد من المقاطع التي تحض على كراهية المسلمين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم سجن زعيم الحركة، بول غولدينغ ونائبته جايدا فرانسن، بعد إدانتهما بارتكاب مضايقات على أساس ديني.

وكان أكثر من مليوني شخص قد سجلوا إعجابهم بصفحة تلك الحركة المتطرفة، كما أن لها عددا كبيرا من المتابعين.

وفي نوفمبر الماضي، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غضبا في بريطانيا، عندما أعاد نشر مقاطع مصورة معادية للمسلمين، نقلا عن نائبة زعيم الحركة المتطرفة "جايدا فرانسن"، ودخل في جدل علني مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي انتقدته بسبب ما فعله.