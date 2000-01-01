أصيب 3 طلاب بالرصاص في حادث إطلاق نار وقع شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة: إن مدرسًا في شمال كاليفورنيا أطلق بطريق الخطأ النار نن مسدسه داخل أحد الفصول، وأصاب 3 طلاب.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المدرس كان يُشهر سلاحه عاليًا؛ للتأكد من عدم احتجاز الطلقات بعد تفريغه من الذخيرة، في فصله الدراسي بمدرسة “سي سايد” الثانوية.

وأكدت مصادر بشرطة “سي سايد” أنه لم يصب أحد بجروح خطيرة، موضحًا أن طالبًا بعمر 17 عامًا أصيب بجروح متوسطة، عندما استقرت شظايا الرصاص في عنقه.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن المعلم كان يشرح درسًا في مجال سلامة السلاح، ويعلّم الطلاب كيفية نزع سلاح شخص ما، إلا أن الطلقات خرجت بالخطأ لتصيب الطلاب.

