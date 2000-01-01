لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وجرح 20 آخرون مساء اليوم الأربعاء، في انفجار قنبلة قرب مركز مراقبة أمني في لاهور ثاني أكبر مدن باكستان.

ووقع الانفجار مساءً في راويند في ضواحي لاهور قرب مسجد.

وقال الناطق باسم أجهزة الطوارىء جام سجاد: «قتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم شرطيون» مضيفاً أن القنبلة كانت موضوعة في دراجة نارية.

وأكد شهيد وحيد المسؤول المحلي في ولاية البنجاب وعاصمتها لاهور، الحصيلة مضيفاً أن الهدف كان نقطة مراقبة الشرطة، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف: «جرح أكثر من 20 شخصاً ونقلوا إلى مستشفيات».

