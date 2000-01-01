حذر تقرير دولي، الأربعاء، من تعرض أكثر من 700 مليون شخص للتهجير من مواطنهم الأصلية بسبب شح المياه الشديدة بحلول عام 2030.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن الأخير تلقي في وقت سابق اليوم تقريرا أصدره فريق دولي رفيع المستوى، بشأن المياه، يدعو إلى "إحداث تحول جوهري في الطريقة التي يدير بها العالم المياه".

وأوضح في تصريحات صحفية، أن التقرير أصدره فريق مؤلف من 11 رئيس دولة ومستشارا خاصا من بينهم رئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو، ورئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول، ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حصينة.

وأضاف أن "التقرير يحمل عنوان: من أجل كل قطرة: خطة عمل الماء واشتمل علي العديد من التوصيات لإيجاد طرق لتسريع الحلول لأزمة المياه الملحة".

وتابع: "خلص التقرير إلى أن أزمة المياه لها أبعاد عديدة حيث يعاني اليوم 40% من سكان العالم من شح المياه، وسيتعرض ما يصل إلى 700 مليون شخص إلى خطر التهجير بسبب شح المياه الشديدة بحلول عام 2030".

وأكمل: "وفضلا عن ذلك، يضطر أكثر من ملياري شخص إلى شرب المياه غير المأمونة، فيما لا يملك أكثر من 4.5 مليار شخص خدمات صرف صحي آمنة".

وحذر التقرير من أن 80% من مياه الصرف الصحي يتم ضخها دون معالجة في البيئة، وتمثل الكوارث المرتبطة بالمياه 90% من الكوارث الطبيعية الأكثر تدميرا منذ عام 1990.

وكجزء من التوصيات الرامية إلى مواجهة هذه التحديات، دعا التقرير إلى وضع سياسات مبنية على الأدلة ونُهج ابتكارية على المستوى العالمي والوطني والمحلي لجعل إدارة المياه وخدمات المياه والصرف الصحي جذابة للاستثمار ومقاومة أكبر للكوارث.