نظم آلاف الطلاب أمس الأربعاء في العديد من الولايات الأمريكية مظاهرات ومسيرات للمطالبة بتشريعات جديدة تقيّد حمل السلاح في البلاد.

وتجمع المتظاهرون في مراكز رئيسية بولايات ومدن كبرى، أبرزها واشنطن ونيويورك وشيكاغو، احتجاجًا على الهجمات المسلحة الأخيرة.

وفي العاصمة واشنطن، تجمع المئات أمام البيت الأبيض ومبنى الكونغرس، ودعوا إدارة الرئيس، دونالد ترامب، إلى التدخل، ورددوا هتافات ضد "جمعية البندقية الوطنية"، التي تشكل أهم جماعة ضغط لصالح حمل السلاح في البلاد.

وشارك في التجمع الطلابي أمام الكونغرس كل من السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي اقتحم المراهق "نيكولاس كروز" مدرسة "باركلاند" الثانوية بولاية فلوريدا، المفصول منها سابقًا، وأطلق النار على عدد من الطلاب والمعلمين، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، وإصابة آخرين.

وبالأمس أصاب مدرس أمريكي في شمال كاليفورنيا بطريق الخطأ 3 طلاب النار داخل أحد الفصول بينما كان يشرح لهم درسًا في مجال سلامة السلاح حسب مصادر امنية .

ويقتل آلاف الأمريكيين سنويًا في حوادث إطلاق نار مماثلة، بحسب أرقام رسمية.

وتكفل الوثيقة الأساسية لقيام الولايات المتحدة للمواطنين الحق بحمل السلاح والدفاع عن النفس بشكل فردي، وهو ما يطالب الديمقراطيون بتقنينه، فيما يصر الجمهوريون على الالتزام به باعتباره جزءًا من القيم الأساسية للبلاد.