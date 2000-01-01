أفاد المكتب الإعلامي للدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في الغوطة الشرقية عن إصابة العديد من المدنيين بحالات اختناق جُلهم من النساء والأطفال جراء هجوم جديد لقوات نظام الأسد بغاز الكلور السام على الأحياء السكينة في مدينة حمورية.

وأوضح الدفاع المدني، أن فرقه لم تتمكن من توثيق الحصيلة الدقيقة للحالات نتيجة كثافة القصف وإغلاق كافة الطرق الإسعافية المؤدية إلى المنطقة.

وفي حمورية أيضاً، ارتكب الطيران الحربي الروسي أمس الأربعاء مجزرة في صفوف المدنيين راح ضحيتها 13 قتيلاً بينهم 4 أطفال وامرأتين إضافة إلى عشرات من الجرحى جراء قصف جوي وصاروخي ومدفعي مكثف استهدف الأحياء السكنية في المدينة.

وأوضح الدفاع المدني، أن مدينة حمورية قُصفت بأكثر من 65 غارة جوية من الطيران الحربي الروسي وطيران النظام بينها غارات بصواريخ مظلية وفراغية وموجهة وغارات حربي رشاش، إضافة إلى 80 برميل متفجر بينهم برميل محمل بغاز الكلور السام أسفر عن حالات اختناق في صفوف المدنيين، وأكثر من 50 قذيفة مدفعية وهاون مختلفة الأحجام و 150 صاروخ غراد من راجمات الصواريخ.

كما وثق الدفاع المدني مقتل 4 مدنيين في بلدة كفر بطنا ومدينة عربين نتيجة القصف المستمر على الغوطة الشرقية منذ قرابة الشهر ضمن حملة الإبادة التي تشنها روسيا ونظام الأسد، كما تم توثيق مقتل 4 رجال وإصابة آخرين إثر قصف بأكثر من 7 غارات جوية إحداها تحوي مادة النابالم الحارق على بلدة سقبا، كما قتل شخص في دوما أيضاً.

وقال الدفاع المدني : إنه لم يتمكن من الاستجابة لجميع أحداث القصف وتوثيقها نتيجة كثافة القصف وإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى المنطقة بالركام والأنقاض.