أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة غزة عدة قذائف مدفعية صباح اليوم الخميس تجاه عدة مواقع فلسطينية شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية : إن مدفعية الاحتلال المتمركزة شرق حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة، أطلقت عدة قذائف تجاه الأراضي الزراعية ومواقع رصد للمقاومة قرب منطقة الطاقة شرقي مدينة غزة.

وأضافت المصادر بأن قصفاَ "إسرائيليا" آخر استهدف موقعاً للمقاومة شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وقرب مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة أطلقت المدفعية "الإسرائيلية" تسع قذائف على الأقل صوب هدف مجهول، في حين لا تزال دبابات الاحتلال تطلق النار بكثافة في تلك المنطقة.

وأدت كثافة إطلاق النيران الى عدم قدرة سيارات الإسعاف الفلسطينية الوصول للأماكن المستهدفة شرق المدينة.

ويدعي الاحتلال أن القصف جاء عقب انفجار كبير وقع قرب السياج الحدودي الفاصل شمال مدينة غزة، زعم الاحتلال أنه انفجار لـ4 عبوات انفجرت أثناء مرور قوة عسكرية في المكان.