تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير سلسلة جبال رياعين وجبال الادمغ، بمديرية نهم محافظة صنعاء، بينما لقي 9 من عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية مصرعهم في الضالع.

وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي، لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، إن المعارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية أسفرت عن مقتل أكثر من 26 من المليشيا الحوثي وعشرات الجرحى.

وأضاف الشندقي أنه تم تدمير ثلاثة أطقم ومدرعتين وعدد من العيارات، واستعادة سبعة عيارات وتسع RPG وعدد من القذائف والذخائر التي تركتها المليشيا خلفها في المواقع التي حررها أبطال الجيش الوطني.

من جهة أخرى، قُتل تسعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في معارك عنيفة ضد الجيش ‏اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية : " إن معارك دارت بين ‏الجانبين إثر هجوم شنته المليشيا الحوثية على ‏مواقع الأساس الذي يتمركز فيه الجيش بقطاع ‏يعيس بجبهة مريس.

وأضاف المصدر أن الجيش تمكن من صد الهجوم وأوقع تسعة قتلى من عناصرها إضافة إلى جرح ستة آخرين.