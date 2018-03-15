اتهمت الحكومة السريلانكية موقع “الفيسبوك” بالفشل في السيطرة على خطاب الكراهية المتفشي، الذي تقول : إنه ساهم في أعمال الشغب المناهضة للمسلمين الأسبوع الماضي، والتي خلفت ثلاثة قتلى وأصبحت البلد تحت حالة الطوارئ .

وكانت الغوغاء من البوذيين المتشددين قد أوقدوا النار في مدن في وسط كاندي، وتم على إثرها إغلاق منصات مثل “الفيسبوك” و”واتسآب”، والعديد من المنصات الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية هارين فيرناندو : إن الحكومة اتخذت خطوة غير مسبوقة ردًا على المخاوف من أن مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع والتي تدعي أنها تعرض المساجد والمعابد البوذية التي يتم إحراقها ستشعل مزيدًا من العنف، فقال فرناندو لصحيفة “الغارديان” : “كان يمكن أن تشتعل هذه البلد بأكملها في ساعات”، “ولا يتم السيطرة على خطاب الكراهية من قبل هذه المنظمات وقد أصبحت قضية حرجة على مستوى العالم”.

وسيلتقي فرناندو مع رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينغي ومسؤولي الاتصالات مع فريق الفيسبوك، الذي سافر إلى كولومبو، وسيطلب السريلانكيون نظامًا جديدًا أسرع لإزالة المشاركات التي يتم اعتبارها كمخاطر أمنية قومية من قبل الوكالات في البلاد، وقال فيرناندو : “لا يتفاعل الفيسبوك بالسرعة التي كنا نريدها أن ترد عليها، ففي الماضي، استغرق الأمر عدة أيام لمراجعة المشاركات المعلمة أو حتى لإزالة الصفحات”.

وسلط الضوء على تغريدة من مستخدم ادعى أنه قد نشر موقعًا على الفيسبوك بلغة السنهالية كتب فيها “اقتلوا جميع المسلمين، حتى لا تدع رضيعًا من الكلاب يهرب”، وادعى المستخدم أنه تلقى ردًا بعد مرور ستة أيام بقوله : إن المشاركة لم تتعارض مع معيار الفيسبوك، وكان الزعيم المتطرف "أميث ويراسينغ" الذي اعتقل الأسبوع الماضي في مدينة كاندي بعد اتهامه بالمساعدة في إثارة العنف، قد جمع ما يقرب من 150,000 متابع على صفحته على فيسبوك قبل إزالتها الأسبوع الماضي، وتشمل المشاركات من قبل المتطرفين الآخرين الذين لا يزالون متصلين عبر الإنترنت دعوات إلى مثيري الشغب البوذيين “أضربوهم (المسلمين) بأقصى ما تستطيعون”، بينما تم القبض على ناشط آخر في نوفمبر / تشرين الثاني لاستهدافه لاجئين من الروهينغا، ووعد بأن المجموعات ستذهب من المدينة إلى مدينة لحماية مستقبل العرق السنهالي الذي لم يولد بعد “.

وتثار أسئلة في جميع أنحاء جنوب آسيا حول قدرة ومسؤولية منصات مثل الفيسبوك لمراقبة كيفية استخدامها في منطقة بها عشرات الملايين من المستخدمين الذين ينشرون بعشرات اللغات ومئات من اللهجات، وقال محققو الأمم المتحدة : إن موقع الفيسبوك لعب “دورًا حاسمًا” في العنف ضد مسلمي الروهنغيا الذين تصفهم الحكومة الأميركية بالتطهير العرقي، وقال محقق الأمم المتحدة يانغي لي : “أخشى أن يكون” فيسبوك “قد تحول الآن إلى وحش ، وهذا ليس ما كان يقصده أصلاً”.

يشار إلى أن صحيفة الغارديان قد كشفت في العام الماضي أن هذه المنصة متهمة في الهند بالفشل المتكرر في إزالة المنشورات الدعائية للاغتصاب، ومناقشة الاعتداء الجنسي على الأطفال – وهي مزاعم قادت المحكمة العليا الهندية إلى طلب فيسبوك وغوغل وغيرهم إصلاح طريقة تعاملهم مع مواد الاعتداء الجنسي.