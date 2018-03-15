قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن هناك حاجة إلى إصلاح هيكلية الأمم المتحدة وجعلها تقوم على حل المشكلات، وليس التنافس.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يلدريم في افتتاح منتدى باكو العالمي، الذي انطلقت أعمال دورته السادسة اليوم الخميس في أذربيجان.

وأكد يلدريم أنه بسبب المنافسة الحاصلة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يموت الناس بشتى أنواع الأسلحة.

واستدرك رئيس الوزراء التركي بقوله: "لذا فإننا بحاجة إلى إصلاح هيكلية الأمم المتحدة وجعلها تقوم على حل المشكلات، وليس التنافس".

وأوضح أن مجلس الأمن يعجز عن وقف الوحشية واستخدام السلاح الكيميائي، والرد بالشكل اللازم على المآسي الإنسانية، بسبب تنافس الأعضاء.

وشدد على استحالة تحقيق السلام العالمي والأخوة في ظل ازدواجية المعايير تجاه الأحداث، داعيا الجميع إلى إنتاج حلول تراعي القيم الإنسانية.

وأعرب عن أسفه حيال عدم اتخاذ المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الخطوات اللازمة بشأن إقليم "قرة باغ" الأذري.

ولفت إلى الاحتلال الأرميني لحوالي 20 في المئة من الأراضي التابعة لأذربيجان منذ أعوام، وتهجير نحو مليون مدني أذري من أراضيهم.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992 نحو 20 % من الأراضي الأذرية التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".