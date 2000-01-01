تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج اليوم الخميس بملاحقة ومحاكمة المعتدين على موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي .

وقال السراج في بيان له : إن الاعتداء "الغادر يسعى لإجهاض الجهود المبذولة لإرساء الأمن، والوصول إلى توافق، وتحقيق المصالحة الوطنية".

ودعا السراج الليبيين جميعا إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمس الأربعاء، الهجوم المسلح الذي استهدف موكب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة نيابية استشارية).

وعبرت البعثة في تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر" عن رفضها التام لاستخدام العنف لتحقيق غايات سياسية.

ونجا عبد الرحمن السويحلي أمس الأربعاء من محاولة اغتيال أثناء زيارته لمدينتي غريان ويفرن (غرب).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان : إن السويحلي تعرض لكمين مسلح وإطلاق نار، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية، واختطاف 4 عناصر شرطة، من دون تفاصيل إضافية.

واتهم البيان قوات تابعة لعملية "الكرامة" بالتورط في محاولة الاغتيال، في إشارة إلى قوات خليفة حفتر المدعومة من برلمان طبرق (شرق).

ولم يصدر أي تعليق من جانب حفتر حول تلك الاتهامات حتى صباح اليوم الخميس.

وهذه المرة الثانية التي يعلن فيها السويحلي نجاته من محاولة اغتيال، ففي 20 فبراير / شباط 2017، تعرض وهو برفقة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" لمحاولة أولى في طرابلس.