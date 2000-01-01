وصفت السفارة البريطانية في القاهرة، اليوم الخميس، وفاة الطالبة المصرية المسلمة مريم عبد السلام، بـأنه "حادث مأساوي"، معلنة استمرار التحقيقات في واقعة الاعتداء عليها من جانب بريطانيات قبل أيام في مدينة نوتنغهام، وسط إنجلترا.

وتوفيت مريم عبد السلام، التي تعرضت لاعتداء وصفته الخارجية المصرية بـ"الوحشي" نقلت على أثره إلى مستشفى للعلاج، ثم تدهورت حالتها الصحية، وفق مصادر رسمية.

وقالت السفارة البريطانية، في بيان في أول تعليق على الوفاة إن "التحقيقات ستتواصل حول الاعتداء المروع لضمان تحقيق العدالة".

وأعربت عن تعازيها لعائلة الضحية وأصدقائها، واصفة الحادث بـ"المأسوي".

كما أكدت أنها على اتصال وثيق مع شرطة "نوتنغهام" والسفارة المصرية في لندن، للتأكد من أن أسرتها لديها الدعم الذي تحتاجه.