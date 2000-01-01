تواجه فعاليات، تنظمها الحكومة الصهيونية في جنوب إفريقيا بهدف رفع صفة العنصرية عنها، احتجاجات عارمة بالعديد من الجامعات في أنحاء البلاد، على اعتبار أنها محاولة تطبيع العلاقات مع القارة السمراء.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الخميس، أن الكثير من طلاب الجامعات في البلد الإفريقي عبروا عن رفضهم لفعاليات الأسبوع (يهدف نفي العنصريةعن الكيان الصهيوني) من خلال تعليق ملصقات معادية للسامية وأعلام صهيونية ملطخة.

ونشرت الصحيفة صورة لعلم صهيوني ضخم عُلق على درج مبنى جامعة "كيب تاون" الرئيسي، كتب عليه بالأحمر (لون الدم) "إسرائيل دولة عنصرية .. أيديها ملطخة بالدماء".

كما تناثرت كتابات معادية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مستوحاة من حركة مقاطعة (إسرائيل) وإلغاء الاستثمارات المعروفة اختصاراً بـ (BDS) ومؤيديها، في جامعة "ويتس" في مدينة جوهانسبرج (ثالث أقدم الجامعات في البلاد).

ومن بين الشعارات التي رفعت في أهم النقاط داخل الحرم الجامعي، " إسرائيل صهيونية"، "إسرائيل مناهضة للسود"، و"الصهيونية هي العنصرية".