قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن موسكو ستطرد دبلوماسيين بريطانيين قريبا ردا على قرار لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا في ما يتصل بتسميم جاسوس سابق جنوبي إنجلترا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله لدى سؤاله عما إذا كانت موسكو مستعدة لطرد دبلوماسيين بريطانيين: "بالقطع. قريبا". وقال لافروف إن التصريحات البريطانية بتورط روسيا في الهجوم غير مقبولة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا تزال تعمل على إعداد إجراءات انتقامية ضد بريطانيا بعد قرارها طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

ويعد اعتزام بريطانيا طرد الدبلوماسيين الروس أكبر عملية طرد من نوعها منذ الحرب الباردة، ويأتي بسبب هجوم كيماوي على عميل روسي مزدوج في إنجلترا، ألقت رئيسة الوزراء تيريزا ماي اللوم فيه على موسكو، وهو ما أيدته الولايات المتحدة.