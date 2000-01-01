غادر اليوم الخميس نحو 12 ألف مدني مدينة حمورية بغوطة دمشق الشرقية إلى أراض خاضعة لسيطرة قوات الأسد, وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد: إن هذه هي أكبر مجموعة تغادر الجيب المحاصر منذ أن بدأت قوات الأسد هجوما لانتزاع السيطرة عليه الشهر الماضي.

ويعاني قرابة 400 ألف شخص ظروفا إنسانية صعبة للغاية في الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات الأسد بشكل محكم منذ العام 2013.

وزاد الهجوم الأخير لقوات الأسد، منذ أسابيع، معاناة المدنيين والكوادر الطبية، في ظل نقص هائل في الأدوية والمعدات الطبية.