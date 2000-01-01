استدعت باكستان سفيرها لدى الهند من أجل التشاور في ظل اتهامات بمضايقة بعثتها الدبلوماسية، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار على جانبي الحدود وخط السيطرة الفاصل في كشمير.

وذكر بيان للخارجية الباكستانية أنه تم استدعاء السفير الباكستاني لدى نيودلهي سهيل محمود إلى إسلام آباد بغرض التشاور بشأن ما وصف بحوادث مضايقة وتغول بحق دبلوماسييها. وأضاف بيان الخارجية الباكستانية أنها استدعت كذلك نائب السفير الهندي لدى إسلام أباد جي بي سنغ إلى مبنى الخارجية الباكستانية، للاحتجاج بشدة على ما وصفه البيان سوء المعاملة التي يلقاها مسؤولو البعثة الدبلوماسية الباكستانية وعائلاتهم في نيودلهي.

وتابع بيان الخارجية الباكستانية أن ما وصفه بالتغول المتعمد بحق منسوبي البعثة الدبلوماسية الباكستانية لم يقتصر على حادث منعزل بل لا يزال متواصلا رغم الاحتجاجات الرسمية المتكررة التي أصدرتها إلى المفوضية العليا الهندية في باكستان، وكذلك إلى وزارة الخارجية الهندية على أعلى المستويات.

وأشار بيان الخارجية الباكستانية إلى أنها سلمت الجانب الهندي صورا تحدد هوية الأشخاص الذين أوقفوا بالقوة والتقطوا صورا لمسؤولين في السفارة الباكستانية في نيودلهي، معربة عن أسفها لعدم اتخاذ الجانب الهندي أي إجراء إيجابي بشأن احتجاجاتها حتى الآن.