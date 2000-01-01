أكد علماء اليمن أن الدورات الطائفية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي تستهدف تغيير هوية وعقيدة الشعب اليمني.

وأوضح العلماء في تصريحات وفقاً لمجلة “المنبر اليمني” تعليقاً على ما تقوم به ميليشيات الحوثي من دورات طائفية لموظفي الدولة في كل الوزارات وكافة قطاعات الدولة في كل المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها، وهي محافظات ذات كثافة سكانية، وهي تستغل تلك الكثافة العددية في استقطاب الأنصار عبر تلك الدورات العقائدية لإيجاد بيئة شعبية حاضنة لهم؛ لتشكل عمقاً استراتيجياً لفكرة ولاية الفقيه كامتداد لسلطة الدولة الخمينية في جنوب الجزيرة العربية.

وتتضمن الدورات الحوثية دروساً مكثفة من ملازم الهالك حسين الحوثي، وتتضمن تلك الدروس والمحاضرات مفاهيم تتوافق مع النهج الإيراني في العقيدة.

وذكرت مصادر إعلامية أن المتلقي يخضع لتعبئة طائفية مستمرة لأكثر من 10 أيام في أماكن مغلقة ومعدة خصيصاً لنفس الغرض مع منع اتصاله بالعالم الخارجي.

وحذر نائب رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ أحمد المعلم من الخطط الرامية لتغيير قناعات وعقائد اليمنيين، ووصفها بالعمل الخطير، مؤكداً أن خطورتها تكمن في أنه يبقي أثره، وإن هزموا عسكرياً، مبيناً أن العلاج لهذه الخطط الخبيثة يكمن في سرعة الحسم العسكري.