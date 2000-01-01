استنكر الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية “أداما ديانج”، الصمت الدولي تجاه معاناة مسلمي الروهينغيا، وعدم التحرك بفاعلية لإنقاذهم، متسائلاً: “أين إنسانيتنا؟”.

وأضاف، خلال زيارته منطقة كوكس بازار في بنغلاديش، والتي يعيش فيها نحو 700 ألف مسلم، بعد أن فروا من ولاية أراكان في ميانمار، بعد أعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش والبوذيون هناك بحقهم.

وقال “ديانج”: “ما سمعته من الروهينغيا مروع وآمل بشدة ألا يتكرر في أي مكان”.

وتابع: “قابلت شابة تبلغ من العمر حوالي 35 عاماً. قالت لي إنها لا تعرف ما إذا كانت ممتنة لبقائها على قيد الحياة أو بائسة لأنها فقدت كل أفراد أسرتها، لقد فقدت 21 شخصاً.. تحدثت معي عما وقع في ميانمار، وقالت إن الجيش قتل الرجال في قريتها وأبقى النساء في المنازل كرهائن، ثم اغتصب أفراد من الجيش الكثير من النساء، وفي الليل أحرقوا المنازل، وقتلت الكثيرات”.

وأشاد الممثل الأممي بالعمل الذي يقوم به موظفو اليونيسف على الأرض من أجل الأطفال الذين يحملون آثار جراحهم.

وزاد : “لم أشهد في حياتي مثل هذا المستوى من الهمجية.. قابلت أشخاصاً وصلوا إلى بنغلاديش قبل أسبوع، بما يدل على أن العنف ما زال مستمراً في ميانمار رغم تراجع حدته. وما قالوه لي إن المدنيين تعرضوا للضرب والتهديد والتجويع وكان يقال لهم (غادروا ميانمار لأنها ليست بلدكم)”.

وتساءل “ديانج”: “إلى متى سنظل صامتين بدون أن ننقذ أولئك الناس الذين يوصفون بأنهم الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم؟”. وحمل المسؤول الأممي، حكومة ميانمار المسؤولية الرئيسية تجاه ما حدث، مؤكداً أنها ارتكبت جرائم، وأحرقت القرى واغتصبت النساء.

واعتبر أن مأساة الروهينغيا “تحمل بصمات المجتمع الدولي”، وفسر مقصده قائلاً: “الوضع في ميانمار والاضطهاد الذي عانى منه الروهينغيا لم يبدأ أمس، ولكنه بدأ منذ عقود طويلة.. كيف نسمح بمثل تلك الأوضاع بعد 70 عاماً من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟”.