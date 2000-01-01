كشف موقع الجيش اليمني عن قيام ميليشيا الحوثي بحشد المئات من طلاب المدارس إلى ريمة حميد ومناطق أخرى قريبة من صرواح تحت قيادة المدعو "الحاكم" للزج بهم في معارك جديدة بصرواح بعد تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والسلاح في هجومها الأخير قبل حوالي أسبوعين.

وصرواح هي آخر مديريات محافظة مأرب (شمال شرق اليمن) والتي ما تزال تخضع أجزاء منها لسيطرة ميليشيا الحوثي، وتدور معارك شرسة مؤخراً لتحريرها من الجيش اليمني بإسناد جوي من التحالف العربي.

وكانت مقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش اليمني، قد جددت قصفها على مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي في صرواح آخر معاقل تواجدهم غرب محافظة مأرب شرق صنعاء.

وأسفرت الغارات الجوية عن تدمير أطقم مقاتلة تابعة للحوثيين أثناء تحركاتها بين مواقع خاضعة لسيطرتهم، ما أدى إلى إحراقها بالكامل.