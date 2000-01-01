شكل معرض ITB برلين السياحي الذي انعقد في العاصمة الألمانية، برلين، مطلع الشهر الجاري، فرصة لإظهار تقارب "إيراني- إسرائيلي" في مجال السياحة، وذلك عبر لقاء جمع الرئيس التنفيذي لشركة صهيونية ومسؤولة عن الجناح الإيراني في المعرض.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن شارون لامبرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ananey Communications الصهيونية، خلال تجوله في معرض ITB برلين السياحي، حصل على فيديو ترويجي، يستعرض أبرز الوجهات السياحية في إيران وهو ما أثار إعجابه حيث بحث ضمن حوار ودي مع المسؤولة في الجناح الإيراني إمكانية التقريب بين مواطني الدولتين عبر التبادل السياحي بين البلدين, على حد قوله.

وأجرى لامبرغر خلال المعرض، محادثة مع ممثلة وزارة السياحة الإيرانية ، والتقط صوراً تذكارية برفقتها حيث لاقت ترحيبا واسعا وتناقلتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الكيان الصهيوني.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن لامبرغر قوله: "أنتظر الحصول على المزيد من المواد الترويجية وذلك لعرضها عبر مختلف المنصات التابعة لشركتنا".