خرج متظاهرون مناهضون للنظام الإيراني إلى الشوارع من جديد في اليومين الماضيين بالتزامن مع "احتفال النار" أو ما يسمى في إيران "عيد النوروز"، وذلك وفق طقس فارسي قديم يعود للديانة الزرادشتية قبل الإسلام.

وأجرت وحدة الدراسات التابعة لقناة "فوكس نيوز" مقابلة عبر تطبيق "واتس آب" مع اثنين من منظمي هذه التظاهرات، المتواجدين في إيران، حيث نقلت عن أحدهم قوله: "إننا موجة جارفة، لقد عدنا بشكل أقوى، والشعب الإيراني يريد تغيير النظام، ولا مجال للعودة إلى الوراء. لقد حان الوقت لتغيير نظام علي خامنئي".

وبحسب "فوكس نيوز"، يشجع ناشطون إيرانيون المواطنين على التظاهر في الشوارع من جديد، ويتوقعون إطلاق احتجاجات ومظاهرات أكبر، من تلك التي حدثت قبل شهرين في البلاد.