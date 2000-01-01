قال وزير الداخلية الألماني في الحكومة الجديدة، هورست زي هوفر، إن الإسلام لا ينتمي إلى بلادنا, على حد وصفه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد" اليمينية، اعتبر خلالها أن "ألمانيا تشكّلت عبر الديانة المسيحية", على حد تعبيره.

واستدرك الوزير بالقول "إلاّ أن المسلمين القاطنين في البلاد ينتمون إلى ألمانيا".

وأعرب زي هوفر، عن رغبته في الاستمرار بتنظيم "مؤتمر الإسلام بألمانيا" التي انطلق قبل 12 عامًا، ويجمع ممثلي الجمعيات المسلمة بمسؤولين في الدولة.

وأضاف: "مؤتمر الإسلام مهم بالنسبة لي، إذ يجب علينا الجلوس على الطاولة مع الجمعيات المسلمة، وإجراء حوار، وتوسعة ذلك إن اقتضت الحاجة".

وأردف "ينبغي على المسلمين العيش معنا وليس بجانبنا أو ضدنا، ومن أجل النجاح بذلك هناك حاجة لتفاهم متبادل، وهذا يتحقق عبر التحدث مع بعضنا".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الألماني الأسبق كريستيان وولف، قال في تصريحات عام 2010 إن "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا"، وهو ما أيدته المستشارة أنجيلا ميركل في تصريحات عام 2015.

وفي رده على الوزير الألماني، أعرب النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، مصطفى ينر أوغلو، عن استيائه من التصريحات.

وقال إن "المساجد تحرق في ألمانيا، ويوميًا تحدث 3 اعتداءات على الأقل ضد المسلمين هناك، وإزاء كل هذا فإن أول ما تبادر إلى ذهن (زي هوفر) هو القول بأن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا، الغاية هنا هو إقصاء المسلمين".