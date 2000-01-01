استأنفت سلطات ميانمار، نشر قواتها في المنطقة الحدودية التي تفصلها عن جارتها بنغلاديش، التي لجأ إليها آلاف من الروهينغيا، الذين أبدوا قلقهم من التواجد الكثيف للجيش على غير العادة.

وأفادت وكالة أنباء "أراكان"، ، أن قوات حرس الحدود زادت من أفرادها، في منطقة تمبرو، بعد سحبهم لفترة مؤقتة.

وأشارت إلى أن ميانمار استجابت لطلب بنغلاديش، بعد احتجاج الأخيرة على رفع أعداد القوات الميانمارية على الحدود، مما دفع بمئات اللاجئين الروهينغيا إلى الفرار خوفًا من أي احتمال مفاجئ ضدهم.

والأسبوع الماضي، أعلنت ميانمار، خفض أعداد قواتها على الحدود، لكنها عاودت نشرهم مرة أخرى بشكل مكثف بحجة وجود تهديدات ضدها.

وقال مسؤول بنغالي، إن 40 فردًا من قوات حرس الحدود في ميانمار عادة ما يقومون بدوريات في نقطة تمبّرو-كونابارو، لكن الآن هناك أكثر من 250 جنديًا.

وأعرب لاجئون روهينغيون عن قلقهم من هذا التواجد الكثيف للقوات الميانمارية التي شنت ضدهم حملة عنيفة في أغسطس الماضي.