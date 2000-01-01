أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سبعة من عناصر القوات المسلحة الأمريكية الذين كانوا على متن مروحية تحطمت غرب العراق.

وقالت الوزارة في بيان: إن الحادث الذي وقع أمس الخميس لم يكن فيما يبدو نتيجة نشاط معاد وإنه قيد التحقيق.

وتستخدم القوات الجوية المروحية للبحث والإنقاذ في العمليات القتالية، وكانت تعبر من موقع إلى آخر عندما سقطت عصر الخميس قرب بلدة القائم في محافظة الأنبار.

وأوضح البنتاغون أن مروحية أمريكية مرافقة أبلغت على الفور بالتحطم. كما أمنت قوة رد سريع، مكونة من قوات الأمن العراقية وأعضاء التحالف، الموقع على الفور.