وصف مسعود نيلي المستشار الاقتصادي الأعلى للرئيس الإيراني الاحتجاجات التي عمت 75 مدينة إيرانية بـ"القرصة" ومنذراً بأن الآتي قد يكون أسوأ.

ويلعب نيلي دوراً مؤثراً في اتخاذ القرارات والسياسات الاقتصادية في إيران.

وجاءت تصريحات مستشار الرئيس روحاني في مقابلة مطولة أجراها مع صحيفة "إيران" محذراً فيها بأن المظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية في نهاية ديسمبر ومطلع يناير كانت مجرد "قرصة" للنظام، مؤكدا أن التحدي الأكبر على الطريق.

وأضاف نيلي يقول: "مظاهرات الشعب كانت مجرد إنذار وقد تتوسع رقعة الاحتجاجات بشكل أوسع وفي أبعاد أكبر، إن الأمور التي نراها في مقاييس صغيرة تقرع لنا أجراس الإنذار ففي المرة المقبلة قد نفقد الفرص".

وحذر المستشار الأعلى للرئيس الإيراني من استمرار الوضع في إيران على النمط الحالي وحذر التيارات المتصارعة على السلطة فقال: "علينا أن نعترف ببعضنا البعض لكي نتمكن من اجتياز هذا المعبر الصعب وإلا سنواجه عواقب وخيمة وقد نصل إلى نتيجة تجعلنا جميعا نندم".