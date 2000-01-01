اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية روسيا بالمشاركة في جرائم النظام السوري، لانتهاكها شروط وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، إن الروس اختاروا عمداً عدم كبح جماح نظام الأسد، وبالتالي فإن المجزرة في الغوطة الشرقية مستمرة، مشيرة إلى أن "موسكو متورطة أخلاقياً ومسؤولة عن فظائع النظام السوري".

وحض البنتاغون روسيا على إجبار نظام الأسد على وقف قتل الأبرياء والسماح بوصول المساعدات.

من جهته، طالب نواب البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ نظام الأسد وروسيا وإيران باحترام وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.

ودان البرلمان الأوروبي انتهاك القوانين الدولية وحقوق الإنسان في سوريا، داعياً إلى إنشاء محكمة جرائم حرب بسوريا، في انتظار إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.