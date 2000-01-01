أعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن مقتل 'إسرائيليين' اثنين وإصابة 3 آخرين دهسا قرب مستوطنة "ميفو دوتان" القريبة من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأضافت الإذاعة أن حالة أحد المصابين الـ3 خطيرة، فيما إصابة الاثنين الباقيين متوسطة.

وقال موقع "0404" العبري، المقرب من جيش الاحتلال: إن سيارة قامت بدهس عدد من المارة قرب ميفو دوتان، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال شرعت بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وغرد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر"، أن التقارير الأولية تشير إلى إصابة عدد من الأشخاص بحادث دهس في منطقة جنين.