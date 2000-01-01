تمكنت منظومة الدفاع الجوي، التابعة لقوات التحالف العربي، من اعتراض صاروخ باليستي، أطلقه الحوثيون، اليوم الجمعة، على مدينة المخا غربي اليمن.

وذكر موقع الجيش اليمني أن “الدفاعات الجوية التابعة للتحالف اعترضت الصاروخ في سماء مدينة المخا الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، وسقطت أجزاؤه في مناطق خالية من السكان، دون حدوث أي أضرار”.

وتسيطر قوات الجيش الوطني على مدينة المخا الساحلية، التابعة لمحافظة تعز، وتتخذ منها منطلقًا للعمليات العسكرية الرامية إلى استعادة السيطرة على محافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن.

إلى ذلك، استهدفت طائرات التحالف العربي، الجمعة، مواقع تعود لمليشيات الحوثيين في منطقة جبل سودة عدان، بمديرية آل سريح في محافظة عمران، وشنَّت غارات أخرى على منطقة عجمر التابعة لمديرية حوث، بنفس المحافظة.