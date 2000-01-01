أكد دبلوماسي أميركي رفيع المستوى الجمعة أن واشنطن تدعم تنقيب قبرص عن الغاز والنفط في البحر المتوسط إثر خلاف مع تركيا.

وقال ويس ميتشل مساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون الاوروبية والاوراسية إن "الولايات المتحدة تدعم جمهورية قبرص في حقها تطوير الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وأدلى ميتشل بهذه التصريحات اثر لقائه بالرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس خلال مهمة تقصي حقائق في الجزيرة المتوسطية.

وتابع: "نحن داعمون جدا لجمهورية قبرص ونقدر علاقة الصداقة الممتدة معها"، قبل أن يجري مباحثات منفصلة مع الزعيم القبرصي الشمالي مصطفى أكينجي.

وتأتي زيارة ميتشل بعد توتر شديد في شرق المتوسط بعد أن منعت بوارج حربية تركية حفارا تابعاً لمجموعة "ايني" الايطالية من التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية في نهاية فبراير الفائت. غادرت بعدها السفينة الإيطالية المياه القبرصية.

وتواكب زيارة الوفد الدبلوماسي الأميركي وصول سفينتي استطلاع من عملاق النفط الاميركي "اكسون موبيل" الى سواحل قبرص لاجراء مسح مبدئي قبل بدء تنقيب في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حذر الشركات النفطية العالمية بان "لا تتخطى الحدود" في شرق المتوسط معتبرا انه يدافع بذلك عن الحقوق القبرصية التركية في الموارد الطبيعية للجزيرة.

وهذه الأزمة الاخيرة حول موارد الطاقة ادت الى تعقيد جهود بدء جولة مباحثات جديدة بهدف اعادة توحيد الجزيرة بعد انهيارها العام الفائت.