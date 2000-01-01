أطلقت الأمم المتحدة، نداءً إنسانيا لجمع 951 مليون دولار، لـ"صالح لاجئي الروهينغيا، والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق.

وأوضح, أنه تم إطلاق النداء الإنساني لأزمة الروهينغيا الإنسانية، في جنيف، من فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، ووليام سوينغ، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وميا سيبو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في بنغلاديش.

وأردف قائلا: "التمويل المطلوب للنداء الإنساني يستهدف تقديم المساعدة لنحو 1.2 مليون شخص بما في ذلك 884 ألف شخص من اللاجئين الروهينغيا، و336 ألف شخص من أعضاء المجتمعات المضيفة حتى نهاية 2018".

وشدد فرحان حق، على أهمية "التمويل العاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة واللازمة للاجئين وكذلك المجتمعات المضيفة المتأثرة".

وأشار إلى أن الاحتياجات الموضحة في خطة الاستجابة المشتركة تتضمن إقامة 43 مركزًا صحيًا أساسيًا، فضلا عن 5 آلاف فصل دراسي و100 مركز للتغذية.