وصفت الحكومة الألمانية، الاعتداءات على المساجد والمؤسسات الإسلامية في ألمانيا بـ"غير المبررة" و"المثيرة للاشمئزاز".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، شتيفان زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، نقلتها مجموعة "فونكه" الإعلامية المحلية الخاصة على موقعها الإلكتروني.

ونفذ مجهولون، السبت والأحد الماضيين، هجمات بمواد حارقة على مسجدين تركيين في ولاية بادن فورتمبرغ (جنوب)، وفي العاصمة برلين.

كما تعرض مركزان ثقافيان تركيان في ولاية شمال الراين وويستفاليا (غرب)، لهجمات مماثلة خلال الأسبوع الأخير.

وقال زايبرت، إن الاعتداءات على المساجد والمؤسسات الإسلامية (في ألمانيا) "غير مبررة ومثيرة للاشمئزاز".

ودعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى ضرورة "تحديد الجناة في هذه الاعتداءات، ومحاسبتهم".

وأضاف "لا يمكن أبدا التسامح مع مثل هذه الهجمات".