طالب مفوض شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، هانز بيتر بارتلس، اليوم السبت، بتوفير أئمة متطوعين، لإدارة شؤون الجنود المسلمين في جيش بلاده.

وفي تصريحات لصحيفة "نويه اوسنابروكه تسايتونغ" المحلية، قال "بارتلس"، إن عدد الجنود المسلمين في الجيش الألماني محدود، ويبلغ نحو 1500 جندي.

وأوضح تسايتونغ، أن الجنود المسلمين يتبعون مذاهب متفرقة، ويتوزعون على مناطق مختلفة من البلاد، الأمر الذي لم يتح تعيين أئمة لإدارة شؤونهم الدينية, على حد قوله.

واقترح المفوض البرلماني حلا لتلك الإشكالات، تتمثل في فتح المجال لتطوع الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية (لم يحددها).

وأضاف "كما يمكن إعداد برنامج للراغبين في التطوع، لتدريبهم على التواصل مع الجنود".

وتابع "لا أتفهم عدم توصل وزارة الدفاع لقرار بهذا الشأن، رغم مرور 6 سنوات على البدء بدراسته".

وأواخر فبراير الماضي، طالب المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، بتعيين أئمة مسلمين في الجيش.