أظهر مقطع فيديو مزارعين حضروا صلاة الجمعة في مدينة أصفهان الإيرانية وهم يديرون ظهورهم لخطيب الجمعة، تعبيراً عن احتجاجهم على مصادرة مصادر مياههم من قبل السلطات ومشاكل زراعية أخرى يعانون منها.

وهتف المزارعون الأصفهانيون "ندير وجوهنا للوطن ونعطي ظهورنا للعدو"، وجاءت هذه الخطوة احتجاجاً على مشاكل زراعية يواجهونها، ومنها مصادرة مصادر المياه الموجهة للزارعة.

كما نال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حصته من الهتافات الاحتجاجية للمزارعين في أصفهان الذين نعتوه في هتافاتهم بشعار "روحاني الكذاب".

ويحتج المزارعون في أصفهان منذ أكثر من خمسة أعوام على مشروع نقل مياه نهر زاينده رود لمدينة يزد في مركز إيران.